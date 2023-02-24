Поліцейський організував схему виїзду військовозобов’язаного за кордон з підробленим документом про інвалідність дитини

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру поліцейському в організації незаконного переправлення за кордон осіб призовного віку та незаконне зберігання вогнепальної зброї і боєприпасів та ( ч.3 ст. 332, ч. 1 ст. 263КК України).

За даними слідства, працівник одного із районних відділів поліції організував схему незаконного виїзду за межі України чоловіка на підставі фіктивних документів про інвалідність його дитини. У вересні 2022 року зловмисник з корисливих мотивів спільно з іншими особами – службовцями райдержадміністрації та лікувального закладу, виготовили медичний висновок про захворювання 5-річної доньки військовозобов’язаного, а також видали довідку про отримання допомоги у зв’язку з інвалідністю. За цими “документами” чоловік отримав право перетнути кордон.

Вартість «послуги», за попередніми даними, становила 5 500 доларів США.

В ході обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучено незареєстровану зброю та боєприпаси, а також бланки підроблених документів.

Наразі встановлюються особи, причетні до протиправної діяльності.

Заходи з викриття проводили працівники ТУ ДБР у м. Львові спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції України, за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Івано-Франківська обласна прокуратура