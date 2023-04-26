Поліція Черкас встановила зловмисника причетного до вбивства

65-річний чоловік підозрюється у вбивстві свого знайомого. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

25 квітня жителі Черкас по вулиці Припортова, виявили мертвого чоловіка з пораненням в області шиї. На місце події виїхали працівники Черкаського районного Управління поліції, оперативники Управління карного розшуку та кінолог із розшуковою собакою.

Працівники поліції діяли професійно та швидко, встановлюючи мотиви вбивства, вилучили речові докази з місця вчинення кримінального правопорушення. Поліцейські працювали у складній ситуації, адже прилегла територія не оснащена камерами відеоспостереження.

За допомогою спеціально навченої розшукової поліцейської собаки Фріди, яка орієнтована на пошук людей, вдалось вийти на слід зловмисника. Оперативники затримали вбивцю, який переховувався неподалік місця вчинення злочину.

Як встановили правоохоронці, між 65-річним чоловіком та 37-річним загиблим виник конфлікт, що призвів до бійки, після чого зловмисник ножем завдав удар в область шиї. Від отриманого ножового поранення потерпілий помер на місці.

Підозрюваного затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури, чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Черкаської області