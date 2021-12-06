Поліція Дніпропетровщини викрила «ферму» для незаконного майнінгу криптовалюти

За результатами обшуку правоохоронці вилучили спеціальне технічне обладнання на загальну суму близько 4 млн гривень.

3 грудня співробітники відділення поліції №3 (Покровське) Криворізького районного управління поліції провели санкціонований обшук та виявили майнінгову ферму криптовалюти, що функціонувала на території одного із комунальних підприємств міста.

Для мінімізації власних витрат під час майнінгу зловмисники здійснювали незаконні підключення до комунальних електромереж.

Наразі сума завданих збитків державі встановлюється.

Як з’ясували слідчі, зловмисники облаштували майнінг-ферму на непрацюючій резервній підстанції одного із комунальних підприємств міста, куди доступ для пересічних громадян був обмежений.

Під час обшуку у приміщенні поліцейські виявили ряд майнінг-ферм з відеокартами та материнськими платами, ноутбук адміністратор, жорсткі диски, флешносії, роутери та блоки живлення, за допомогою яких здійснювалося генерування.

У діях зловмисників вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці проводять слідчі заходи, направлені на встановлення осіб, причетних до організації злочинної діяльності на території комунального підприємства.

Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції