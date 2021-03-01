Поліція Харкова викрила «мінера» 16 різних об’єктів

Слідчі встановили причетність зловмисника до 16 неправдивих повідомлень про мінування державних установ.

43-річний харків’янин неодноразово телефонував з інформацією про, нібито, закладення вибухівки в будівлях судів, Управління патрульної поліції та сервісних центрів МВС України.

1 березня правоохоронці затримали правопорушника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України після чергового повідомлення про мінування однієї з будівель по вулиці Шевченка у Харкові.

Слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 1, ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 4 до 8 років. На даний час вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у скоєнні ряду злочинів.

Заходи щодо викриття протиправної діяльності зловмисника проводилися слідчими та оперативниками Харківського районного управління поліції №1 під процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури №2 та оперативним супроводом працівників Управління Служби безпеки України.

Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Харківської області