Полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на Балуха

Полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на Владимира Балуха в ночь на 8 сентября.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН.

«Полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на Владимира Балуха в ночь на 8 сентября. Подробности в ближайшие часы в заявлении полиции и прокуратуры», — написал Аваков.

Как сообщалось, освобожденного из российской тюрьмы украинского политзаключенного Владимира Балуха избили в ночь на 8 сентября. Позже стало известно, что Балуху сломали ключицу и руку.

Впоследствии УНН сообщал, что Балуха прооперировали, у него черепно-мозговая травма. Его подключили к аппарату ИВЛ.