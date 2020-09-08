Поліція Києва встановлює обставини побиття Володимира Балуха

Зараз 49-річний потерпілий перебуває у лікарняному закладі, де йому надається допомога.

Сьогодні, близько 12-ї години, до столичної поліції надійшла інформація від лікаря про госпіталізацію з тілесними ушкодженнями киянина, 1971 року народження. Встановлено, що потерпілим є Володимир Балух.

Для з’ясування всіх обставин події за викликом виїхала слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції. Попередньо встановлено: потерпілого госпіталізовано з тілесними ушкодження з ПКіВ «Гідропарк». Окрім цього, в чоловіка виявили відсутність мобільного телефона та банківської картки.

Створена слідча група з найбільш досвідчених та висококваліфікованих працівників поліції, які встановлюють усі обставини правопорушення.

Правоохоронці відпрацьовують місце скоєння злочину, встановлюють свідків та очевидців цієї події. Окрім цього, поліцейські перебувають у лікарняному закладі, аби поспілкуватися з потерпілим, як тільки отримають дозвіл лікарів, щодо обставин вчинення правопорушення.

Матеріали зареєстровані у Дніпровському управлінні столичної поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація цій події.

Відділ комунікації поліції Києва