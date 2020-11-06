Поліція Київщини повідомила про підозру підпалювачу авто

У вересні цього року вночі невідома особа здійснила підпал автівки «Hyundai», що була припаркована поблизу будинку у місті Вишневе. Поліцейські провели скоординовані слідчі-розшукові дії та встановили особу причетну до злочину.

Під час досудового розслідування працівники поліції відпрацювали декілька версій скоєння злочину та встановили, що підпал автівки пов’язаний саме із професійною діяльністю потерпілої.

Оперативники Вишнівського відділення поліції провели комплекс розшукових заходів та встановили, що до підпалу автівки причетний 31-річний житель селища Чабани. Правоохоронці також встановили й автомобіль на якому пересувається зловмисник.

За місцем проживання зловмисника працівники поліції провели обшук та вилучили речові докази.

Наразі слідчі зібрали достатню доказову базу та за процесуальним керівництвом Києво-Святошинської місцевої прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час. За скоєне йому загрожує до десяти років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Київської області