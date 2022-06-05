Поліція Київщини розслідує вбивство жінки в Обухівському районі

5 червня між селами Нові та Старі Безрадичі у валізі виявили частини тіла жінки. Рештки залишили на березі водойми.

На місце події виїхало керівництво обласної поліції, слідчо-оперативна група Обухівського районного управління поліції, криміналісти, кінологи.

Нині правоохоронці працюють над встановленням особи загиблої та обставин вбивства, шукають можливих свідків та очевидців, роблять подворовий обхід.

Відкрито кримінальне провадження щодо умисного вбивства (ч.1. ст.115 КК України)

Шановні громадяни, якщо ви володієте інформацією стосовно даної події, просимо повідомляти на лінію «102».

Поліція Київської області