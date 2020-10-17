Поліція Київщини затримала збувача психотропних речовин

Задокументували злочинну діяльність дилера співробітники Броварського відділу поліції. Ним виявився 31-річний місцевий житель. Його затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, до обрання запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

Затримали зловмисника працівники кримінальної поліції «на гарячому» — під час другої оперативної закупівлі.

В його автівці провели обшук, де виявили пістолет із двома магазинами до нього, карабін, набої, ніж та 12 згортків із амфетаміном.

Також поліція вилучила речові докази за місцем проживання збувача: терези із залишками наркотиків, три пакети вагою понад 500 грамів та 15 згортків із психотропними речовинами.

Вилучене направлено для проведення експертиз.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення підозри затриманому, найближчим часом слідчі звернуться до суду із клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За скоєне дилеру загрожує до десяти років ув’язнення із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Київської області