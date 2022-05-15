Поліція Нікополя викрила листоношу, яка привласнила більше 100 тисяч гривень

Жінка заволоділа більш ніж 100 тисячами гривень пересувного відділення поштового зв’язку, які витратила на власні потреби.

До поліції Нікополя звернулось керівництво державного підприємства з повідомленням про виявлення нестачі грошових коштів у касі пересувного відділення поштового зв’язку, яке працювало у Нікопольському районі.

В ході досудового розслідування та проведення економічної експертизи, слідчим було встановлено, що листоноша привласнила майже 108 тисяч гривень готівкових коштів, які в подальшому розтратила на власний розсуд.

Зловмисницею виявилась 47-річна мешканка Нікопольського району.

12 травня слідчим за погодженням із окружною прокуратурою жінці оголошено про підозру за ч.1ст.191 Кримінального кодексу України(привласнення чужого майна, яке було ввірене особі та перебувало в її віданні). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП