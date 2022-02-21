Полиция обезвредила банду «продавцов»-автоугонщиков

Преследуя цель незаконного обогащения, аферист организовал преступную группировку из 5 человек. В банду вошли его приятели, имевшие криминальную предысторию, связанную с бандитизмом.

Суть преступной схемы заключалась в том, чтобы незаконно завладевать чужими транспортными средствами по всей территории Украины, с целью последующей их перепродажи.

Злоумышленники находили потенциальных жертв через интернет, на популярном сайте по продаже автомобилей RST.ua. В качестве первоначальной подготовки аферы, организатор приобрел за 4,5 тыс. долларов автомобиль Skoda Octavia A5, на номерах Словацкой регистрации. На этот автомобиль аферисты скрытно установили GPS-трекер и изготовили к нему дубликат ключей.

Когда все было готово, преступники разместили на сайте RST объявление о продаже данного автомобиля за 4,700 долларов, на условиях обмена с доплатой. Довольно скоро нашелся житель Харькова, желающий приобрести этот автомобиль, отдав за него свой BMW 525 на литовских номерах, с доплатой 1,5 тыс. долларов. Мошенники приехали в Харьков, где и была совершена сделка.

Впоследствии, определив место нахождения автомобиля при помощи установленного ими GPS-трекера, под покровом ночи угонщики приехали на стоянку автомобиля и сменили на нем номерные знаки. После этого они открыли машину собственным дубликатом ключа и покинули город, незаконно завладев сразу двумя автомобилями. Тем самым, преступники причинили ущерб потерпевшему в размере 220,5 тысяч гривен.

Спустя пару месяцев, организатор преступной схемы снова приобрел иномарку Audi A4 на номерах литовской регистрации, после чего «подготовил» ее для продажи через интернет: установил GPS-трекер и изготовил дубликат ключа. Данный автомобиль был продан жителю Днепропетровской области. Следующий «лот» — Honda Accord, был успешно продан через RST.ua в Одессу за 6,3 тысячи долларов.

Когда правоохранители, расследовавшие уголовное дело, возбужденное на основании жалоб потерпевших, вышли на след банды, то предъявили им подозрение в нарушении ч. 2 ст. 190, а также ч. 3 ст. 289 УКУ (мошенничество в особо крупном размере, а также угон транспортного средства, совершенный группой лиц, повторно).

На основании соглашения о добровольном признании вины, заключенного между прокурором и подозреваемыми, практически все участники банды получили в суде приговор – 5 лет тюремного заключения, без конфискации имущества. При этом, поскольку судимости четверых, включая организатора, были погашены, суд выпустил их под залог 128 тыс. грн каждого и заменил наказание на 3 года испытательного срока. За решетку попал только пятый участник банды, который был ранее осужден условно и не выдержал испытательного срока. // Андрей Майданик, internetua.com