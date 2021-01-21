Поліція Полтавщини встановлює коло потерпілих від протиправних дій автошахраїв

Детективи поліції Полтавщини встановлюють громадян, які потерпіли внаслідок шахрайських дій злочинної групи, що продавала автомобілі з підробними агрегатами та документами з використанням Інтернет-мережі.

Однією з учасниць злочинної групи є жінка, яка представлялася родичкою «власника» транспортного засобу. Вона передавала підроблені документи на автомобілі та підроблені довіреності на право користування транспортними засобами новим власникам і отримувала кошти за реалізацію авто.

Наразі детективи слідчого управління поліції Полтавщини здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, відкритому за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії, в ході яких поліцейські встановлюють всі обставини вчинення злочину та коло потерпілих громадян від протиправних дій шахраїв.

За попередньою версією слідства, кількість постраждалих внаслідок злочинної діяльності фігурантів може бути значно більшою. Жертвами протиправних дій могли стати мешканці з різних регіонів України. Враховуючи це, поліція Полтавщини закликає громадян, які стали жертвами шахрайських маніпуляцій з автомобілями, повідомити до поліції за номерами:

(066) 559-08-43 (Управління карного розшуку ГУНП),

(066) 934-60-01 (Слідче управління ГУНП),

102.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(за інформацією Управління карного розшуку

поліції Полтавщини)