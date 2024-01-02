Поліція повідомила про підозру чоловікові, який обстріляв автомобіль у Полтаві

Підозру у вчиненні кримінального правопорушення отримав 37-річний полтавець. 18 грудня чоловік здійснив постріл у заднє скло автомобіля, що стояв біля багатоквартирного будинку на території Подільського району.

Нагадаємо, під час проведення слідчих дій поліцейські вилучили у чоловіка пристрій для відстрілу набоїв із гумовими кулями та набої до зброї.

Слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, здійснює досудове розслідування за статтею 296 (Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю) Кримінального кодексу України.

Після завершення досудового розслідування обвинувальний акт спрямують до суду.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського райуправління поліції)