Поліція розкрила вбивство жінки в Кременчуці

Слідчі та оперативники Кременчуцького районного управління поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, повідомили про підозру в умисному вбивстві літньої жінки місцевому 61-річному чоловікові.

До відділення поліції №2 Кременчуцького районного управління 16 березня надійшло повідомлення від медпрацівника одного із сіл району про смерть 97-річної місцевої мешканки.

Іван Жук, начальник Кременчуцького районного управління поліції, повідомив: «Слідчо-оперативна група та судово-медичний експерт, за участі прокурора Кременчуцької окружної прокуратури, які прибули на місце події, під час огляду виявили на тілі жінки численні травми голови, садна та синці по тілу. Це дало підстави слідчому вважати, що жінка померла не природною смертю. Крім того, у домоволодінні, де мешкала пенсіонерка, виявлено сліди крові. Нами одразу були розпочаті оперативно-розшукові та слідчі дії, у ході яких було встановлено та затримано особу, що обґрунтовано підозрюється у вбивстві потерпілої. Ним виявився місцевий 61-річний мешканець села, який доглядав за померлою. Поліцейським фігурант пояснив, що тілесні ушкодження, від яких жінка померла, він спричинив під час виникнення раптової сварки».

Наразі слідчим речові докази вилучено. Фігурантові повідомлено про підозру в умисному вбивстві та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

За цим фактом відомості внесені слідчим до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. У разі доведення судом вини підозрюваному загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Кременчуцького райуправління ГУНП)