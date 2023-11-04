Поліція розслідує стрілянину на столичному Печерську

Чоловіка, який під час конфлікту у готелі вистрілив з травматичної зброї у людину, затримано. Дії правопорушника слідчі кваліфікували як хуліганство. Фігуранту загрожує до семи років увʼязнення.

Сьогодні, 4 листопада, до поліції надійшло повідомлення про стрільбу на вулиці Еспланадній. На місце подї негайно виїхала слідчо-оперативна група, оперативники і керівництво Печерського управління поліції.

Як повідомив начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва, між мешканцями готелю розпочався конфлікт:

«Інцидент трапився на першому поверсі готелю між компанією осіб та невідомим. У ході словесного конфлікту порушник дістав зброю і вистрілив у одного із чоловіків, внаслідок чого потерпілий отримав поранення в ногу. Після скоєного зловмисник відразу втік з місця події на автомобілі, тож у столиці було введено спеціальну поліцейську операцію та всі наряди поліції були орієнтовані на розшук даного авто».

Протягом години правоохоронці затримали чоловіка на вулиці Михайла Бойчука. Ним виявився уродженець Одещини, 1990 року народження.

«Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку авто слідчі вилучили ймовірне знаряддя вчинення злочину- травматичний пістолет. Наразі вирішується питання щодо повідомлення порушнику про підозру у скоєнні злочину за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство», – повідомив Андрій Дуброва.

Відділ комунікації поліції Києва