Поліція Сваляви викрила зловмисника, який побив та пограбував місцевого жителя

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Вчора, 12 грудня, до поліції надійшло повідомлення від медиків, що каретою швидкої до них доставлено мешканця села Драчино Мукачівського району.
У чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму, множинні садна обличчя та забій м’яких тканин нижніх кінцівок.

За викликом, для з’ясування всіх обставин, прибула слідчо-оперативна група поліції Сваляви, співробітники якої встановили, що на чоловіка напав грабіжник. Останній побив потерпілого та відібрав наявні грошові кошти. Після цього фігурант зник у невідомому напрямку.

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Оперативники провели ряд пошукових заходів та встановили, що до пограбування може бути причетний 23-річний односелець потерпілого. Його швидко розшукали та доставили до місцевого відділення поліції.

Наразі слідчі вже зібрали достатньо доказів та повідомили фігуранту про підозру у вчиненні вказаного злочину. Його дії кваліфікували за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України.

У справі триває досудове розслідування. Сьогодні в суді відбудеться розгляд клопотання слідчого, щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Поліція Закарпатської області

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