Поліція встановлює обставини вбивства жителя села Заріцьк у Рівненському районі

Закопане тіло чоловіка у господарстві односельчанина виявили правоохоронці близько третьої години цієї ночі. Особу, яка може бути причетна до злочину, затримали.

Вчора, третього березня, близько 22:30 на спецлінію 102 зателефонував 19-річний житель села Заріцьк та повідомив, що до нього звернувся неповнолітній товариш, який шукає 46-річного батька. Зі слів заявника, чоловік зловживав спиртним, зранку пішов на роботу разом зі 41-річним односельчанином та додому не повернувся.

У пошуках зниклого хлопці навідалися до будинку останнього: на закривавленій підлозі лежав молоток. Утім, коли прийшли туди наступного разу, то ні молотка, ні слідів крові уже не було. Запідозривши біду, звернулися у поліцію.

Під час ретельного огляду слідчо-оперативна група на території біля будинку 41-річного місцевого жителя виявила розрихлений ґрунт, а під ним — у ямі, заготовленій для септика, під шаром землі та бадилля — тіло 46-річного чоловіка із ушкодженнями голови.

За фактом умисного вбивства слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 КК України.

Пояснювати будь-що 41-річний житель села Заріцьк відмовляється. Відомо, що він і раніше потрапляв у поле зору поліцейських за злочини проти життя та здоров’я особи.

Наразі усі обставини злочину встановлюють слідчі за процесуального керівництва прокуратури. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Рівненської області