Поліція встановлює обставини вибуху в квартирі в Оболонському районі столиці
Подія сталась сьогодні вночі. До поліції надійшло повідомлення про вибух у квартирі одного з будинків на вулиці Прирічна.
На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції, оперативники, вибухотехніки, а також рятувальники та медики.
Попередньо встановлено, що у квартирі здетонувала граната. 41-річного господаря медики госпіталізували. Походження боєприпасу наразі встановлюється. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
Відділ комунікації поліції КиєваTweet