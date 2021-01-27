Полиция задержала двух подозреваемых в убийстве жителя Новой Одессы

На Николаевщине полицейские задержали двух подозреваемых в убийстве жителя Новой Одессы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, в селе Пески Новоодесского района 26 января в частном доме обнаружили труп его 34-летнего хозяина с признаками насильственной смерти.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа отделения полиции, руководство Николаевского районного управления полиции, оперативные сотрудники Управления уголовного розыска, криминалисты Следственного управления ГУНП, кинолог со служебной собакой и судебно-медицинский эксперт.

Осмотрев тело погибшего, эксперт установил, что мужчине были нанесены несовместимые с жизнью побои – многочисленные травмы головы и туловища, от которых тот скончался на месте. Также правоохранители выяснили, что из квартиры потерпевшего исчез его мобильный телефон.

По данному факту следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного Кодекса «Умышленное убийство», а оперативники начали комплекс следственно-розыскных мероприятий по установлению причастных к убийству лиц.

В течение нескольких часов после совершения преступления сотрудники уголовного розыска отделения полиции № 6 Николаевского районного управления полиции совместно с оперативниками Управления уголовного розыска установили фигурантов.

Одного из них – 34-летнего жителя Новоодесского района, полицейские разыскали и задержали дома в его сожительницы. А его 24-летнего ранее судимого сообщника – в Николаеве, куда тот сбежал сразу после совершения преступления.

Предварительно установлено, что пострадавший был знаком со злоумышленниками, и у него дома они вместе употребляли алкоголь. Во время застолья между мужчинами возник конфликт и драка, в ходе которой хозяин и умер.

Увидев, что хозяин квартиры не подает признаков жизни, младший из злоумышленников забрал его мобильный, надеясь, что это поможет ему избежать наказания. После чего оба преступника скрылись с места происшествия.

Следователи задержали фигурантов в порядке статьи 208 Уголовно-Процессуального Кодекса и по согласованию с прокуратурой сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства (часть 1 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Сейчас следствие продолжается. В ближайшее время суд будет избирать подозреваемым меру пресечения. // Преступности.НЕТ