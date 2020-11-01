Полиция задержала «минера» столичного моста Патона

Полицейские задержали мужчину, который сообщил о «минировании» моста Патона в воскресенье, 1 ноября. Он был в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает прес-служба полиция Киева.

Злоумышленнику 27 лет. Свой поступок он объяснить не смог.

«В течение часа оперативники полиции установили личность мужчины, который предоставил ложную информацию. Это — уроженец Черниговской области, 1993 года рождения. Полицейские задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Свой поступок преступник объяснить не смог, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

Напомним, о минировании моста сообщили утром. Из-за этого движение по мосту было временно ограничено, но около 11 утра оно было восстановлен. // РБК-Украина