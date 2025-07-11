Поліція застерігає як не стати жертвою шахраїв на OLX

Останнім часом почастішали випадки інтернет-шахрайства через популярні платформи купівлі-продажу, зокрема OLX. Шахраї маскуються під покупців або продавців і виманюють гроші, особисті дані або реквізити банківських карток.

Поліцейські повідомляють про три найпоширеніші схеми шахрайства на які потрапляють жителі Сумщини

1. Фішингові сайти (крадіжка даних картки):

Шахрай видає себе за «покупця» та надсилає вам фальшиве посилання — нібито для переказу грошей за товар або підтвердження оплати.

Це не OLX, а підроблений сайт, схожий на сайт банку чи служби доставки. Ви вводите дані своєї картки (номер, термін дії, CVV), і ця інформація одразу передається шахраю.

Після цього зловмисник швидко знімає всі кошти з вашого рахунку або оформлює інтернет-кредити на ваше ім’я.

2. «Продавці-примари» (виманювання передоплати):

Шахрай публікує привабливе оголошення з низькою ціною на популярний товар (телефони, техніка, одяг).

Коли ви зацікавитесь — «продавець» просить передоплату: часткову або повну. Обіцяє швидку відправку, дає фальшиві документи чи номер декларації.

Щойно ви надсилаєте гроші — зв’язок обривається, товар не надходить, акаунт видаляється.

3. Підроблені служби доставки (фейкові платформи):

Шахраї надсилають посилання на несправжній сайт доставки, що копіює відомі сервіси (наприклад, «Нова Пошта», «OLX Доставка»).

Вас просять ввести особисті або банківські дані для «отримання» чи «оплати» товару.

Насправді, це лише форма збору даних. Після заповнення шахраї можуть:

• зняти гроші з рахунку

• використати ваші дані для кредитів або реєстрації шахрайських акаунтів

Правоохоронці наголошують:

• Не переходьте за посиланнями, отриманими від незнайомців у месенджерах.

• Нікому не повідомляйте CVV-код, PIN або інші реквізити банківської картки.

• Не погоджуйтеся на повну передоплату товару без гарантій.

Поліція активно працює над встановленням осіб, причетних до шахрайських схем, та над зменшенням кількості потерпілих. Проте кількість випадків інтернет-шахрайства, на жаль, продовжує зростати.

📣 Поділіться цією інформацією з рідними, особливо з людьми старшого віку — вони найбільше піддаються ризику. У випадку шахрайства негайно телефонуйте на лінію 102.

Відділ комунікації поліції Сумської області