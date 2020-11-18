Поліція затримала підозрюваних у побитті мешканця Лісового масиву столиці

Зловмисники спричинили киянину травми голови та грудної клітини різного ступеня тяжкості. Правоохоронці затримали нападників та повідомили їм про підозру. За скоєне фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі.

До чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про бійку між двома компаніями на вулиці Курчатова, що у Деснянському районі столиці. За викликом негайно виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Як розповів начальник відділу поліції № 1 Деснянського управління поліції Володимир Борматов, на місці події правоохоронці провели огляд, опитали свідків та учасників події:

«Ми встановили, що на ґрунті неприязних відносин між двома компаніями чоловіків виникла суперечка, яка згодом переросла в бійку. У результаті якої один з чоловіків звернувся про допомогу до медичних працівників та написав заяву до поліції».

За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

«Наступного дня ми отримали повідомлення лікаря про погіршення стану здоров’я 24-річного потерпілого та медичну довідку про отримання ним черепно-мозкової травми, закритої травми грудей та перелом ребра. Провівши комплекс оперативно – розшукових заходів працівники кримінальної поліції встановили двох осіб причетних до побиття молодика. Ними виявилися місцеві мешканці 1999 та 1996 року народження, раніше не судимі. За погодженням з Київською місцевою прокуратурою №3 слідчі перекваліфікували кримінальне провадження з частини 1 на частину 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Зловмисникам повідомлено про підозру у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, а суд обрав їм запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. За скоєне фігурантам загрожує від семи до десяти років позбавлення волі», — додав Володимир Борматов.

Відділ комунікації поліції Києва