Поліція затримала жителя Берегівщини за підозрою у пограбуванні житла свалявчанки

Вчора, 1 грудня, до поліції надійшло повідомлення про грабіж у місті Свалява. Прибувши за викликом поліцейські поспілкувалися з потерпілою та встановили попередні обставини злочину. З’ясувалося, що близько 14:40 двоє чоловіків проникли на дворогосподарство 44-річної жінки.

Доки один з чоловіків чекав на подвір’ї, його товариш увійшов до будинку через незачинені двері та почав шукати цінні речі та гроші. Коли потерпіла помітила постороннього в будинку, намагалася завадити зловмиснику. Однак фігурант швидко схопив гаманець з грошима і зник у невідомому напрямку.

Заявниця змогла описати нападника і в результаті співробітники групи швидкого реагування разом з працівниками поліції охорони оперативно затримали грабіжника на місцевій АЗС.

За фактом грабежу, поєднаного з проникненням до житла, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України. 22-річного підозрюваного поліцейські помістили до ізолятора тимчасового тримання. Діям його товариша також буде дана правова оцінка.

Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області