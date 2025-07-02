Поліція затримала таксиста, який вдарив співачку Тоню Матвієнко
Поліцейські затримали водія таксі Bolt, який вдарив заслужену артистку України Тоню Матвієнко.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу поліції.
Зазначається, що правоохоронці швидко встановили особу водія таксі, та затримали його. Порушником виявився 63-річний місцевий мешканець.
Нагадаємо, 30 червня Тоня Матвієнко стала жертвою агресії з боку таксиста. За її словами, з самого початку поїздки водій поводився зневажливо: на прохання зачинити вікно через сильний протяг він відреагував з очевидною грубістю. Спочатку ігнорував прохання, а пізніше дозволяв собі некоректні висловлювання.
Артистка попросила зупинити машину, навіть не доїхавши до фінальної точки маршруту – він відмовив. Їй довелося відчинити двері на ходу. Лише тоді він зупинився. Після чого жінка вийшла і грюкнула дверима. Але на цьому все не закінчилось: водій вийшов з машини і вдарив її спочатку в голову, а потім у плече.Tweet