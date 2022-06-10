Політтехнологу, який пропагував російські ідеологічні меседжі, повідомлено про підозру в державній зраді

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За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва політтехнологу та активному політичному коментатору заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, будучи громадянином України, упродовж кількох років надавав РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Діючи в якості «експерта», він неодноразово брав участь в ефірах телевізійних передач, ток-шоу та інтерв’ю, поширюючи напрацьовані російські меседжі, спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в нашій державі, деморалізацію української армії, формування негативного іміджу України на міжнародній арені.

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Таким чином підозрюваний проводив пропагандистську діяльність, направлену на просування вигідних РФ ідеологічних установок, чим сприяв країні-агресору у проведенні підривної діяльності проти України.

Упродовж 2021 року політтехнолог взяв участь у десятках пропагандистських програм на російському телебаченні, записи яких опубліковані у вільному доступі в Інтернеті.

Згідно з висновком комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи його висловлювання в інтерв’ю та телеефірах є свідомими та такими, що спрямовані на надання РФ допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, завдають шкоди безпеці України в інформаційній сфері та є формою підривної діяльності проти неї.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Подільського УП ГУ Нацполіції в м. Києві, за оперативного супроводу СБУ.

Київська міська прокуратура

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