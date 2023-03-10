Помічницю судді судитимуть за хабар у 12 тис. доларів

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно однієї з помічниць Північного апеляційного господарського суду. За хабар у 12 тис. доларів США вона обіцяла допомогти чоловіку, що боровся за опіку над своєю дитиною, виграти справу в касаційній інстанції.

Чоловік вже виграв опіку над дитиною у колишньої дружини в судах декількох інстанцій. Водночас мати дитини вирішила боротись до кінця й оскаржила рішення у касаційному суді. Через острах програти справу чоловік почав шукати консультанта, який би зорієнтував його щодо шансів на остаточну перемогу в суді та право проживати з дитиною.

Він розповів свою історію юристу, який вирішив скористався ситуацією батька дитини та заробити на ньому гроші. Юрист домовився зі своєю знайомою помічницею судді щодо «лобіювання» інтересів чоловіка через її численні знайомства у судах різних інстанцій. Зокрема свого часу вона була помічницею судді Верховного Суду України.

Зловмисники розподілили свої ролі: працівниця суду мала б знайти впливового посередника, який міг би домовитись із колегією суддів за грошову винагороду гарантувати позитивне для «клієнта» рішення. А юрист своєю чергою мав переконати чоловіка у необхідності передати гроші для суддів. При цьому батька дитини запевнили, що більша частина грошей піде саме суддям, які безпосередньо вирішуватимуть з ким залишиться дитина.

Юриста було затримано на гарячому у момент передачі першого траншу – 2 тис. доларів США.

Таким чином, помічниця судді та її спільник обвинувачуються у зловживанні впливом, одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає штраф до 5 тис. неоподаткованих мінімумів доходів або позбавлення волі строком до 5 років.

Кримінальне провадження щодо спільника помічниці судді було завершено та скеровано до суду з угодою про визнання ним його винуватості. Солом’янський суд міста Києва виніс йому вирок у вигляді штрафу.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

ДБР