Понад ₴1 млн. збитків: на Тячівщині поліція викрила депутата у незаконному привласненні землі

На Тячівщині поліція викрила депутата Нересницької сільської ради на незаконному привласненні земельної ділянки громади.

У ході досудового розслідування слідчі Тячівського районного відділу поліції встановили, що 61-річний чоловік подав на реєстрацію завідомо підроблене рішення сільської ради, на підставі якого у подальшому оформив з комунальної у приватну власність одну із земельних ділянок. Після цього фігурант продав землю третій особі.

Внаслідок таких махінацій Нересницькій громаді було завдано збитків на понад 1 мільйон 160 тисяч гривень.

Зібравши достатньо доказів у справі депутату було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах) та ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України.

За скоєне законом передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі, терміном до 8 років.

Оперативний супровід у справі здійснюють співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Закарпатській області. Слідчі готують всі необхідні матері для скерування матеріалів кримінального провадження для судового розгляду.

Поліція Закарпатської області