Понад 14 тонн львівського сміття водій скинув на Рівненщині

Очевидцями того, як вантажівка із побутовим непотребом курсує на сміттєзвалище у напрямку села Жадківка Корецького району, стали 30 липня працівники комунальної служби.

Слідчо-оперативна група встановила, що водій автомобіля «MAN» із причепом, 27-річний житель міста Бориспіль, вивантажив орієнтовно 14,5 тонн сміття. Із його слів, віз побутові відходи зі Львова та мав доставити їх у Київську область, але йому «порадили зекономити» і скинути сміття у Корецькому районі. Утім, будь-яких документів на перевезення вантажу у нього не було, пише пресслужба Нацполіції.

Автомобіль помістили на територію Корецького відділення поліції. Вирішується питання про накладення арешту на транспортний засіб.

За фактом забруднення земель слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 239 Кримінального кодексу України та встановлюють усі обставини та осіб, причетних до вчиненого злочину. Як з’ясували поліцейські, транспортний засіб із київською реєстрацією належить іншій фізичній особі — приватному підприємцю, повідомляє відділ комунікації поліції Рівненщини. // Діло