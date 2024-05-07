Понад ₴2,6 млн. збитків на вирубці здорових дерев на Харківщині: вручено підозру майстру лісу

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру майстру лісу за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, майстер лісу філії «Зміївське лісове господарство» ДП «Ліси України» не здійснив державний контроль за додержанням вимог лісового законодавства та не забезпечив охорону лісу від незаконних рубок.

У травні 2023 року у вказаному лісгоспі здійснювались вибіркові санітарні рубки. Під час них невідомими особами незаконно було вирубано та вивезено з території майже 300 здорових дерев.

Через несумлінне виконання власних обовʼязків майстер лісу цього «не побачив».

Відповідно до висновку комплексної судової економічної та інженерно-екологічної експертиз, підозрюваний заподіяв державі шкоду на суму понад 2,6 млн гривень.

Правоохоронці викрили майстра лісу. Встановлюються інші фігуранти вказаного кримінального провадження.

Досудове розслідування — другий слідчий відділ ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві (з дислокацією у м. Харків).

Оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві (з дислокацією у м. Харків).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура