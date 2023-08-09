Понад ₴200 тисяч збитків тергромаді під час ремонту укриття у дитячому садочку – повідомлено про підозру підряднику

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Фастівської окружної прокуратури повідомлено про підозру підприємцю за фактами привласнення чужого майна та службового підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідство встановило, що підрядник уклав з управлінням капітального будівництва однієї із міських рад Фастівського району договір з ремонту укриття у дитячому садочку.

Після завершення виконання робіт підрядник вніс до звітної документації завищені обсяги виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів. На підставі цих документів управління капітального будівництва перерахувало на рахунок підприємця бюджетні кошти.

Згідно з висновком експертизи, збитки територіальній громаді становлять понад 200 тисяч гривень.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура