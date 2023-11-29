Понад 5 років позбавлення волі отримав волинянин за сутенерство

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 57-річного волинянина винуватим у вчиненні повторно сутенерства (ч.2 ст. 303 КК України).

Засуджений двічі до цього за аналогічні злочини (а також за незаконні оборудки із наркотичними засобами) чоловік, перебуваючи на іспитовому терміні, продовжував упродовж листопада 2022 – січня 2023 року влаштовувати платні “побачення” з клієнтами для чотирьох жінок.

Правоохоронці задокументували 14 епізодів такої діяльності волинянина.

Суд призначив йому покарання у виді п’яти років та трьох місяців позбавлення волі.

Чоловік перебуває під домашнім арештом.

Пресслужба обласної прокуратури