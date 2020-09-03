Понад ₴612 млн. збитків: керівнику фермерського господарства повідомлено про підозру (фото)
За процесуального керівництва прокуратури Харківської області повідомлено про підозру керівнику фермерського господарства за фактом порушення встановлених правил охорони та використання надр, що спричинило тяжкі наслідки, а також безгосподарського використання земель (ч. 4 ст. 240, ч. 1 ст. 254 КК України).
У ході досудового розслідування встановлено, що керівник фермерського господарства, не маючи дозволу на користування земельними ділянками для використанням надр і належним чином оформленого спеціального дозволу (ліцензії) на видобуток корисних копалин, без гірничого відводу та плану розробки родовища корисних копалин, з липня по листопад 2019 року незаконно добував пісок у Вовчанському районі Харківської області. Так він утворив два кар’єри загальною глибиною майже 11 метрів. Надалі підприємець реалізовував добутий пісок іншим громадянам у вигляді товарної продукції.
Проведена інженерно-екологічна і судово-економічна експертизи показали, що несанкціонованим видобутком піску зловмисник створив небезпеку для довкілля та здійснив виведення земель із сільськогосподарського обороту, що призвело до втрати їхньої родючості і порушення структури ґрунту. Таким чином, державі заподіяно шкоду на понад 612 млн грн.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Вказане кримінальне провадження розслідує слідче управління ГУНП в Харківській області.
Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба прокуратури Харківської областіTweet