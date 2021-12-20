Попереджено незаконне видобування нафти на Харківщині

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора у Верховному Суді домоглися визнання недійсними результатів аукціону, договору та виданого одному з товариств на 20 років спеціального дозволу на користування надрами Південно-Кисівської площі на Харківщині. Початкові запаси газу на цьому родовищі складають 308 мільйонів кубічних метрів, а нафти – 207 тисяч тонн.

Прокурори у суді довели, що два підприємства, які виборювали право отримати цей дозвіл, узгоджували свою поведінку для усунення змагання під час підготовки та участі в аукціоні.

Їх представники тісно комунікували між собою у день проведення аукціону. А подання документів для державної реєстрації цих суб’єктів господарювання та представлення їх інтересів у банківській установі здійснювалося однією особою. Таким чином ці юридичні особи порушили законодавство.

Завдяки послідовній та принциповій позиції прокурорів Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій, які відмовили в задоволенні позову прокурора.

Офіс Генерального прокурора