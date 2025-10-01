Посадовець релокованої лікарні придбав медобладнання за завищеними цінами. Збитки – майже ₴450 тис.

Прокурорами Кропивницької окружної прокуратури повідомлено про підозру посадовцю за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 364 КК України).

Встановлено, що виконувач обов’язків директора комунального некомерційного підприємства «Попаснянська міська багатопрофільна лікарня»

Попаснянської міської ради, релокованого з Луганщини, здійснив заволодіння бюджетними коштами під час закупівлі медичного обладнання.

Так, посадовець у листопаді 2023 року придбав медичне обладнання вартістю близько 1 млн гривень, що згідно з висновком експерта є майже вдвічі вищим від ринкової вартості.

Збитки державі складають 438 тис. гривень.

Досудове розслідування – Кропивницьке РУП ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Кіровоградської обласної прокуратури