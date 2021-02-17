Посадовця Кіровоградської ОДА викрито на хабарі у 500 доларів за працевлаштування

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури викрито начальника одного із відділів Департаменту охорони здоров’я Кіровоградської облдержадміністрації на вимаганні 500 дол США неправомірної вигоди (ч.3.ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець вимагав від фізичної особи хабар за вирішення питання щодо подальшого працевлаштування в одному із медичних закладів області. Його викрито у службовому кабінеті, безпосередньо під час передачі коштів.

Тривають першочергові слідчі дії. Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого управління Головного управління Нацполіції в Кіровоградській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Кіровоградської обласної прокуратури