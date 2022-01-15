Посадовця Офісу генпрокурора арештували з можливістю застави у ₴2,5 млн.

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до заступника начальника відділу Офісу Генерального прокурора.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Підозрюваного взяли під варту у залі суду. Він може звільнитися під заставу в 2,47 млн грн і тоді матиме низку обов’язків, включно із носінням електронного браслету.

13 січня працівника Офісу Генерального прокурора та посередника викрили на підбурюванні третьої особи до надання 150 тис. доларів неправомірної вигоди нібито керівництву Офісу Генерального прокурора та замаху на шахрайство.

Гроші брали під приводом передачі за прийняте рішення про повернення комп’ютерної техніки, 4 дорогих автомобілів (Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover) та подальше закриття кримінальної справи.

Дії працівника Офісу кваліфіковані за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Його пособника — за ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.

За місцем роботи підозрюваних детективи НАБУ вилучили великі обсяги готівки. Статус цих коштів перевіряють. // Судовий репортер