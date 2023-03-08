Посадовця Підгайцівської ТГ викрили на одержанні $4400 хабаря
За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури начальнику одного з відділів Підгайцівської ТГ Луцького району повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).
За даними слідства, посадовець вимагав та одержав від громадянина неправомірну вигоду в сумі 4400 доларів США за вплив на посадових осіб громади щодо прийняття рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Оскаржуючи це рішення, прокурори наполягатимуть на триманні його під вартою.
Вирішується також питання про відсторонення підозрюваного від посади.
Досудове розслідування: СУ ГУНП у Волинській області.
Викрито посадовця за оперативного супроводу УСБУ в області.
Пресслужба Волинської обласної прокуратури