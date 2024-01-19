Посадовця військового формування та гендиректора фірми викрили на махінаціях із закупівлею товарів оборонного призначення на Київщині

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру начальнику одного із управлінь Командування Сил підтримки Збройних Сил України та генеральному директору підприємства.

Військовому інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч.3 ст. 368 КК України), а генеральному директору фірми – надання такої неправомірної вигоди за вчинення в інтересах того, хто надає таку неправомірну вигоду будь-яких дій з використанням службового становища (ч.3 ст.369 КК України).

За даними слідства, полковник змовившись із бізнесменом наприкінці минулого року уклав із ним договір про закупівлю товарів для потреб оборони за державні кошти на суму понад 36 000 000 грн.

Встановлено, що за сприяння в укладенні та виконанні такого договору військовослужбовець отримав «відкат» у розмірі 14 600 доларів США.

Викрили підозрюваного та його спільника в столиці 15 січня 2024 року. Їх затримали у порядку ст.208 КПК України.

Під час майже 30 санкціонованих обшуків в адміністративних будівлях держустанов, на робочих місцях, в офісних приміщеннях та за адресами проживання підозрюваних вилучено готівкові кошти, «чорнову бухгалтерію» та інші речові докази.

Наразі суд обрав для вказаних осіб міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення 10 000 000 гривень застави кожному. Крім цього, перевіряється причетність інших осіб до вчинення аналогічних злочинів.

Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого відділу СБУ у Львівській області за оперативного супроводу Управління СБУ у Львівській та Київській областях.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Спеціалізованої прокуратури

у сфері оборони Західного регіону