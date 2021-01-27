Посадовця Волинської митниці підозрюють у зловживанні службовим становищем на ₴1,2 млн. збитків

Слідчі ТУ ДБР у місті Львові повідомили про підозру головному державному інспектору-кінологу одного з відділів управління протидії митним правопорушенням Волинської митниці ДФС.

Встановлено, що головний держінспектор, при здійсненні митного контролю і митного оформлення, відпустив водія транспортного засобу, хоча достовірно знав, що він протиправно переміщує брендовий одяг на загальну суму 2 578 894 грн під виглядом «секондхенду».

Посадовець незаконно звільнив останнього від митного контролю, через що держава недоотримала 1 234 220 грн митних платежів.

Таким чином, митник підозрюється у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 ККУ). // Вартові еспресо