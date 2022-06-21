Посадовцю регіонального центру «Укренерго» повідомлено про підозру у пособництві агресору

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури начальнику відділу одного із регіональних центрів обслуговування мережі ПрАТ «НЕК «Укренерго» повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ст. 111-2 КК України).

Згідно із матеріалами слідства, посадовець, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, добровільно погодився на співпрацю з окупаційною владою та надав свою згоду на зайняття посади директора створеного окупаційною владою підприємства – «Маріупольських магістральних електричних мереж Державного унітарного підприємства ДНР «Державна магістральна мережева компанія».

Після призначення на вказану посаду підозрюваний спільно з керівництвом так званої «днр» вчиняв дії, спрямовані на вимкнення потужностей електричної енергії від Об’єднаної енергетичної системи України, самовільної передачі ліній електропостачання та підстанцій окупаційній владі, для задоволення їх потреб.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює СУ ГУНП у м. Києві, за матеріалами Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.

Київська міська прокуратура