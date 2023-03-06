Посадовиця за 2000 доларів сприяла в непризові на військову службу

Засідання Рівненського міського суду відбулось четвертого березня.

Нагадаємо, протиправну діяльність 52-річної службової особи, жительки міста Березне, задокументували слідчі слідчого управління ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу працівників УСР регіону, спільно з Рівненським зональним відділом Військової служби правопорядку за процесуального керівництва прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що головна спеціалістка районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, зловживаючи своїм службовим становищем, вимагала неправомірну вигоду в розмірі 2000 доларів США за вирішення питання щодо непризову громадянина на військову службу. Жінка зобов’язувалася повернути військовий квиток та видати документи, які є підставою для виїзду військовозобов’язаного за кордон.

Затримали 52-річну зловмисницю другого березня під час передачі коштів.

У рамках досудового розслідування за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України вчора, третього березня, слідчим слідчого управління зловмисниці повідомлено про підозру.

Слідчі скерували клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Втім, його задовольнили частково: суд обрав підозрюваній нічний домашній арешт.

Досудове розслідування триває. Відповідно до санкції статті посадовиці може загрожувати до десяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Рівненської області