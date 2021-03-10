«Последний маньяк СССР» будет сидеть дальше

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В России суд отказал в условно-досрочном освобождении «последнему маньяку СССР» Дмитрию Гридину, пожизненно осужденному за убийства и изнасилования школьниц в Магнитогорске еще в 1990 году.

Как сообщает сайт Белозерского районного суда Вологодской области, осужденный отбыл 31 год лишения свободы, заявив, что не допускал злостных нарушений порядка отбывания наказания.

Дмитрий Гридин

Однако суд установил обратное — как сообщили представители пенитенциарной системы, находясь в СИЗО и колонии, Гридин допустил 24 нарушения режима и не всегда корректно реагировал на меры профилактического характера.

В октябре 1990 года Гридина приговорили к смертной казни, однако после отмены этой меры наказания в России приговор был заменен на пожизненное лишение свободы в колонии Белозерского района Вологодской области.

Согласно информации из Википедии, свое первое преступление Гридин совершил в 1989 году, напав в лифте и убив 16-летнюю жительницу Магнитогорска Жанну Теренчук. На момент задержания его жертвами стали еще две девушки (Данзиля Усманова и Людмила Позднякова), однако выжившие жертвы маньяка смогли его опознать. Свое последнее нападение он совершил 25 ноября 1989 года, однако девушка оказала маньяку достойное сопротивление. При бегстве он обронил свои шапку и очки. По этим приметам его и задержали. Первоначально Гридин дал признательные показания, подробно описывая каждое преступление, но затем отказался от них.

Примечательно, что на момент совершения преступлений маньяк был женат и имел шестимесячную дочь. // Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

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