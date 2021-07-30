Постачання наркотиків та поширення злочинного впливу в Одеській виправній колонії – судитимуть «смотрящого за дорогою» та 2-х спільників

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до Малиновського районного суду обвинувальний акт стосовно 35-річного «смотрящого» та двох мешканців Одеси за фактом встановлення та поширення злочинного впливу в установі виконання покарань та незаконного обігу наркотиків (ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України).

За даними слідства, 35-річний ув’язнений, підтримуючи «злодійські традиції», отримав статус так званого «смотрящого за дорогою», організував та налагодив схему незаконного постачання на територію виправної колонії наркотиків, алкоголю, засобів зв’язку та інших заборонених речей та предметів, з метою подальшого розповсюдження серед засуджених та здобуття лідерських позицій.

Залучивши спільників, які перебувають на волі, зловмисник координував отримання та розповсюдження заборонених речовин.

Під час проведення обшуків за місцем відбування покарання «смотрящого», а також у помешканнях спільників вилучено понад 2 кг канабісу, мобільні телефони та інші заборонені на території виправної колонії речі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСР в Одеській області ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури