Постачав паливно-мастильні матеріали ворогу: оголошено про підозру пособнику РФ

Встановлено, що власник мережі АЗС на тимчасово окупованій території Запорізької області співпрацював із окупаційною владою та забезпечував функціонування автозаправних станцій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що бізнесмен, який є кінцевим бенефіціаром групи компаній на території України, звернувся до окупаційної влади Запоріжжя та запропонував послуги з постачання пально-мастильних матеріалів для потреб ворога. Надалі налагодив закупівлю бензину та дизельного палива з анексованого російською федерацією АР Крим, здійснюючи пособництво державі агресору. Закуплене пальне перевозив до Мелітополя та продавав.

Для документування протиправної діяльності на території Вінницької, Черкаської областей, а також у Запоріжжі, Черкасах та Львові проведено одночасно 15 обшуків, за результатами яких виявлені речові докази злочинної діяльності, зокрема системні блоки персональних комп’ютерів, ноутбуки, мобільні телефони, понад 89 тисяч гривень, 37 тисяч доларів США та 4 тисяч євро, чорнові записи, документи фінансово-господарської діяльності, а також резервуари із паливом на нафтобазі.

На підставі зібраних доказів власнику мережі АЗС повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111-2 Кримінального кодексу України (Пособництво державі-агресору). Санкція статті передбачає до 12 років увязнення.

Триває досудове розслідування з документування злочинної діяльності підозрюваного за оперативного супроводження СБУ.

Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснюють прокурори Офісу Генеральної прокуратури України.

Національна поліція України