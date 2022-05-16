Повідомлено про підозру чоловіку, котрий виправдовував дії окупантів на території України

За підтримку збройної агресії російської федерації проти нашої держави чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Співробітники слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві за оперативного супроводження працівників Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили зловмисника, який виправдовував дії російської армії на території України. Правоохоронці розпочали за даним фактом досудове розслідування.

Як розповів слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності столичного главку Антон Клименко, поліцейські провели обшук у квартирі фігуранта та виявили на його комп’ютері інформацію антидержавного характеру:

«Ми з’ясували, що житель Чернігівщини розміщував на власній сторінці в соціальній мережі інформацію, яка виправдовувала злочинні дії окупантів та розповсюджував вже існуючі в мережі проросійські публікації. Чоловік виявляв зацікавленість та віру у «руський мир» та чекав окупантів у столиці».

Слідчі поліції Києва повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України — виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Києва