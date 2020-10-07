Повідомлено про підозру чоловіку, який на підставі підроблених документів привласнив квартиру у столиці

Київською місцевою прокуратурою № 10 повідомлено про підозру 43-річному чоловіку за фактом шахрайського заволодіння квартирою у Голосіївському районі м. Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний разом із невстановленими слідством особами підробив та в подальшому використав підроблений договір дарування, заволодівши таким чином квартирою по вулиці Метрологічна у м. Києві, що належала померлій особі.

Для легалізації одержаного в шахрайський спосіб майна квартиру було відчужено на користь третіх осіб, чим завдано шкоду територіальній громаді м. Києва, яка має право на визнання спадщини відумерлою.

Під час розслідування вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

На разі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

З метою збереження речового доказу у кримінальному провадженні на вказану квартиру накладено арешт.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Київська міська прокуратура