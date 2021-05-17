Повідомлено про підозру чоловіку, який продавав фейкові довідки про тест на COVID-19

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру киянину, який виготовляв та збував підроблені довідки про відсутність у осіб позитивного результату тесту на COVID-19 (ч. 1, 3 ст. 358 КК України).

Згідно з матеріалами досудового розслідування, мешканець Дарницького району через соціальну мережу розповсюджував інформацію про виготовлення та збут за грошову винагороду підроблених довідок щодо тестування на COVID-19 методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції).

Вартість довідки становила 500 грн, які оплачувалися замовником після отримання довідки за допомогою поштового зв’язку. Довідки виготовлялись на іноземних мовах з метою виїзду замовника за кордон.

У ході проведеного у січні 2021 року санкціонованого обшуку за місцем мешкання зловмисника правоохоронці вилучили речові докази, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, а саме підроблені довідки з підробленими відтисками печатки клініки про негативне ПЛР тестування, підроблені печатки, комп’ютерну техніку, квитанції про відправку довідок поштовим зв’язком тощо.

Згідно висновків технічних експертиз, відтиски печаток на вилучених довідках не відповідають відтискам печатки клініки, від імені якої друкувались довідки.

Досудове розслідування триває.

За вчинене чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.

Викрито правопорушення прокурорами спільно з слідчим відділом Дарницького УП ГУ НП в м. Києві та Управлінням боротьби з наркозлочинністю в місті Києві та Департаментом кіберполіції НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура