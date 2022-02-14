Повідомлено про підозру чоловіку, який стріляв у дворі житлового комплексу

На час досудового розслідування суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За свої дії він може п’ять років провести за ґратами.

Нагадаємо, що 11 лютого до чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Нижньоключовій на території житлового комплексу стріляє невідомий чоловік. Тоді на місце виїхали спецпризначенці та слідчо-оперативна група для встановлення усіх обставин даної події.

Поліцейські встановили, що між 41-річним уродженцем Чернігівщини та перехожою виникла сварка, в яку втрутились охоронці комплексу, через що правопорушник дістав пістолет та кілька разів вистрілив у бік опонентів. Наряд правоохоронців негайно затримав кривдника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а слідчі розпочали досудове розслідування.

За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчий Солом’янського управління поліції повідомив фігурантиу про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За скоєне чоловіку загрожує до п’яти років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва