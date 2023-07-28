Повідомлено про підозру чотирьом особам, які заволоділи землями у Буковелі на суму понад ₴7 млн.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру чотирьом особам за фактами підробки і використання підроблених документів та шахрайства (ч. 3 ст. 358 та ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, неодноразово судимий волинянин, який мав певний злочинний вплив у регіоні, організував злочинну схему заволодіння земельними ділянками лісового фонду на території Івано-Франківської області. Для цього він залучив землевпорядника, державного кадастрового реєстратора та державного реєстратора Центру надання адміністративних послуг.

Підозрювані використовували підроблені акти на право власності на земельні ділянки зразка 2001-2002 років. Вони вносили до них неправдиві відомості про власників земельних ділянок та їх цільове призначення. При цьому землі, які фактично розташовані на території Поляницького лісництва Ворохтянського лісового господарства Івано-Франківської області, ніколи не виводилися з державної власності.

На підставі пакету підроблених документів підозрювані розробили технічну документацію, а після цього внесли відомості про реєстрацію права власності на ділянки. У результаті їх протиправних дій землі вибували із державної власності. Відповідно до проведеної експертизи державі завдано 7 млн грн збитків.

На території Івано-Франківської та Волинської областей проведено 10 санкціонованих обшуків за місцями проживання і автомобілях підозрюваних, а також за адресами юридичних осіб. Вилучено документи, які мають доказове значення в кримінальному провадженні.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора