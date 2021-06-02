Повідомлено про підозру директору КП, який перетворив звалище на полігон хімічних відходів (фото)

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури повідомлено про підозру директору одного з КП за фактом службової недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки, а також забруднення земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил (ч.2 ст. 367, ч. 1 ст. 239 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Миргородський, досудовим розслідуванням встановлено, що директор одного з КП Куп’янської міської ради Харківської області через несумлінне ставлення до своїх обов’язків не організував процедуру скиду та захоронення небезпечних відходів у спеціально відведених на це місцях.

Так, на полігон твердих побутових відходів здійснювалися скиди та забруднювалися земельні ділянки такими хімічними речовинами, як амоній, неполярні вуглеводні (нафтопродукти), нітрати та фосфор, виробничими та іншими відходами, що підтверджується висновком комісійної судової інженерно-екологічної та економічної експертизи, приймання, утилізація та захоронення яких не передбачена на полігоні твердих побутових відходів на території с. Осинове Петрівської сільської ради, Куп’янського району Харківської області.

Як наслідок, також допущено засмічення земельних ділянок твердими побутовими відходами, зерновідходами в кучах, поліпропіленовими мішками з залишками виробів з пластмаси, що розташовані впритул до полігону ТПВ за межами с. Осинове Петрівської сільської ради Куп’янського району Харківської області на відкритому ґрунті, що погіршує санітарний стан ґрунту, створює небезпеку для довкілля та є порушенням природоохоронного законодавства у сфері поводження з відходами.

Внаслідок протиправних дій директора КП державним інтересам в особі Державної екологічної інспекції у Харківській області завдано матеріальної шкоди на загальну суму понад 250 тисяч гривень.

Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого відділу Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Куп’янське місцеве районне управління Управління СБ України в Харківській області.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури